Messina, Finocchiaro sui mercati Sant’Orsola e Vascone: “Lavoriamo per gli operatori”

In conferenza ha parlato dell'iter per il multipiano sbloccato nel primo caso e del "cantiere sfortunato" nel secondo: "Ma basta strumentalizzazioni"

MESSINA – L’iter sbloccato per il mercato Sant’Orsola “multipiano” e l’avvio, finalmente, dei lavori del Vascone dopo mesi di attesa, sono stati due dei risultati citati dall’assessore Massimo Finocchiaro. A margine del suo intervento durante la conferenza stampa sui risultati dell’assessorato in chiave eventi e musica, ha voluto concludere proprio parlando dei due mercati. Della situazione generale Basile aveva parlato lo scorso gennaio, annunciando interventi anche sul mercato Muricello (qui l’articolo).

Finocchiaro: “Iter del Sant’Orsola sbloccato”

Finocchiaro ha spiegato: “Abbiamo risolto uno dei contenziosi più lunghi che avevamo con l’Asp per quanto riguarda l’area del mercato Sant’Orsola. Finalmente si sblocca la situazione e si potrà dare seguito alla progettazione, e quindi al bando, per il famoso mercato multipiano del Sant’Orsola. Questo è un altro successo che ci portiamo a casa. Non avevamo nessuna colpa per questo contenzioso, ma fortunatamente siamo riusciti a parlare e a chiuderlo, aprendo possibilità e opportunità per i nostri operatori”.

Vascone “cantiere sfortunato, ma ora si lavora”

E sul Vascone, invece, ha aggiunto: “È stato un cantiere sfortunato, senza dubbio. Sono appalti pubblici e poco possiamo fare, se non quello di intercalarci, quando la criticità diventa forte e pericolosa per i nostri operatori. Siamo riusciti a interloquire con l’impresa e a utilizzare una possibilità, che non era la rescissione del contratto che li avrebbe costretti a restare fuori dal mercato due anni in più. Abbiamo utilizzato la clausola del sub appalto. Oggi c’è una nuova impresa che sta lavorando tutti i giorni, portando avanti il cronoprogramma previsto. I mercatali ne sono coscienti. Siamo stati sul posto. Ora volterei pagine e la finirei con le strumentalizzazioni. Stiamo lavorando negli interessi degli operatori”