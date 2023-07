Ferrara ottiene oro e pass nazionale nei 200 farfalla ai regionali di nuoto - Tempostretto

Altra giornata proficua per l'Unime che aggiunge un oro e due argenti. Buone prestazioni, con anche finali A, per Swimblu e Power Team, ecco i risultati

MESSINA – Altra giornata piena di soddisfazioni per gli atleti dell’Unime nel campionato regionale Ragazzi che si sta disputando in questi giorni alla cittadella sportiva universitaria. Brilla su tutti la stella di Sabrina Maria Ferrara che dopo l’oro nei 100 farfalla e con le compagne nella 4×100 stile libero, nella giornata di martedì si è laureata campionessa regionale nei 200 farfalla in 2’25″19, crono che le permette di staccare anche il pass per i campionati italiani di agosto.

Decisamente più sfortunata la compagna Emma Arcudi che nei 50 stile libero perde il testa a testa contro la palermitana Vaccarino e vince la medaglia d’argento vedendo sfumare anche per pochi centesimi di secondo il tempo utile per qualificarsi agli italiani. Le universitarie poi sono protagoniste nella staffetta 4×200 stile libero dove stavolta si scambiano la posizione con le rivali della Mimmo Ferrito che chiudono al primo posto con l’Unime sul secondo gradino del podio.

Altri risultati dei messinesi

Cristian Molonia sempre Unime vince la finale riservata ai 2009 nei 400 stile libero, quinto posto per il compagno Andrea Romeo nei 100 dorso, settimo per Teresa Stracuzzi nei 200 farfalla, sesto nella stessa gara al maschile per Marco Ceci. Andrea Romeo e Giovanni Truglio chiudono primo e secondo nella finale B dei 50 stile libero, mentre giù dal podio dei 50 stile libero femminili, su cui è salita Arcudi, troviamo le altre staffettiste della formazione universitaria Ferrara, Carola Costarella e Sonia Cucinotta.

Davide De Gaetano (Swimblu) è terzo nella finale riservata ai 2009 dei 400 stile libero, Aurelio Pandolfo è quarto nei 200 farfalla mentre Alessandro Saporita ha vinto la finale B con un tempo addirittura migliore del compagno che termina quarto. Per la Power Team Messina ancora una finale A nella rana stavolta con Arturo Merlino nei 200 metri che lo vede terminare ottavo.

Non passano il taglio delle batterie del mattino Edoardo Intelisano e Riccardo Santoro della Naxos Nuoto e Vincenzo Abramo della Neri Fitness Capo d’Orlando.

