Ferrovie in Sicilia, domani riapre la tratta Taormina-Catania-Siracusa

Cantieri al via per ricostruire le infrastrutture crollate tra Messina e Taormina

Circolazione ferroviaria in ripresa in Sicilia, dopo l’eccezionale ondata di maltempo dei giorni scorsi che ha provocato ingenti danni alle infrastrutture, in particolare tra Messina e Taormina. Rfi, Rete Ferroviaria Italiana, ha annunciato che domani (sabato 24 gennaio) sarà riaperta la tratta Taormina-Catania-Siracusa, mentre è già tornata a pieno regime la Palermo-Catania, riattivata progressivamente dalla giornata di ieri.

Cantieri in fase di allestimento

I tecnici di Rete Ferroviaria Italiana sono già al lavoro, fra Giampilieri e Taormina, per rimuovere detriti e oggetti di varie dimensioni trasportati dal mare sui binari e per ripristinare le infrastrutture ferroviarie danneggiate dalle mareggiate. L’organizzazione delle attività di ripristino prevede di intervenire contemporaneamente su più fronti e sono già in fase di allestimento i cantieri per la completa ricostruzione di ampi tratti di rilevato ferroviario fra Giampilieri e Alì Terme, a Scaletta, S. Alessio, Letojanni e Taormina. I tempi previsti per il completamento dei lavori e la riapertura della tratta Messina-Taormina non sono stati ancora comunicati.

Rfi ha inoltre ripristinato infrastrutture e apparati tecnologici nella stazione di Catania Centrale, danneggiati dalle mareggiate che nei giorni scorsi hanno allagato il piano binari. Ricostruito anche un palo della trazione elettrica ferroviaria fra Giarre e Acireale, danneggiato dalla caduta di alberi.