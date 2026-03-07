 Ferrovie, riaperta tratta Messina-Taormina. Restano criticità a Catania

Redazione

sabato 07 Marzo 2026 - 07:00

Concluso il ripristino dei danni causati dal ciclone Harry. La tratta Taormina-Catania penalizzata dalla presenza di un'impalcatura dopo l'incendio alle Ciminiere

Questa mattina è ripresa la circolazione ferroviaria tra Messina e Taormina sulla linea Messina-Catania-Siracusa, dopo la conclusione dei lavori straordinari resi necessari dai gravi danni causati dal ciclone Harry.

I lavori di ripristino sono stati completati nei tempi previsti da Rete Ferroviaria Italiana, che ha avviato gli interventi subito dopo l’emergenza per consentire la riattivazione della tratta. “Restano tuttavia criticità sulla tratta Taormina-Catania, penalizzata dal 13 novembre 2025 da limitazioni operative legate alla funzionalità della Stazione di Catania Centrale, che impediscono il regolare ricovero dei treni e la gestione delle coincidenze”, sottolinea Giosuè Malaponti del Comitato Pendolari Siciliani – CIUFER.

“Dalla sera dell’incendio alle Ciminiere del 12 novembre 2025 a oggi – spiega Malaponti – sono stati cancellati circa 60 treni, per oltre 30mila km-treno nei collegamenti tra Aeroporto di Catania-Fontanarossa, Stazione di Giarre-Riposto e Stazione di Taormina-Giardini. A determinare il blocco di tre binari della stazione è la presenza di un’impalcatura prospiciente il sedime ferroviario, ancora non rimossa nonostante siano trascorsi mesi. Una situazione che continua a penalizzare pendolari, studenti e turisti e che impedisce il pieno ripristino del servizio ferroviario nell’area etnea”.

