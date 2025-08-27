“Festa del mare, luci nel buio”: l’evento a Messina per uno Stretto accessibile a tutti

Previste una regata e una caccia al tesoro, ma anche spettacoli, show cooking e un momento di riflessione collettiva

MESSINA – Si chiama “Festa del mare, luci nel buio” ed è “un’iniziativa che nasce dal desiderio di rendere il mare accessibile a tutti”. A spiegarlo in questi termini è stato l’avvocato Silvana Paratore, che con il giornalista Salvo Saccà ha presentato l’evento che si terrà il prossimo venerdì 29 agosto alla Lega Navale dalle ore 15.

A partecipare alla conferenza con i giornalisti sono stati la presidente di Messina Social City Valeria Asquini, la presidente dell’Aps Global Social Inclusive ASD Antonella Rigano, il presidente dell’associazione Messina Blind Ets Raffaele Carbone, il presidente della Lega Navale di Messina Alessandro Billè e il direttore dell’U.O.C. di Anestesia e Rianimazione all’IRCCS “Bonino Pulejo” di Messina P.O. Piemonte Salvatore Leonardi.

Il programma

Ma cos’è e come funzionerà? si tratta di una giornata che prevede varie e attività e a cui ci si potrà iscrivere entro oggi. Sarà a ingresso libero e prevede spazi interamente accessibili per tutti, con materiali informativi anche in braille e supporti visivi e uditivi. Ci saranno anche interpreti LIS e personale d’assistenza qualificato, compresi volontari e bagnini. Saranno formate delle squadre composte da persone con e senza disabilità ed è prevista una regata con pedalò, canoe e barche da canottaggio.

Poi ci sarà una una caccia al tesoro cooperativa. Alle 18.30, invece, è previsto uno show cooking e alle 19 una degustazione gourmet. Infine lo spettacolo serale con la premiazione simbolica delle squadre, una performance teatrale a cura della compagnia Alba Notturna, composta da attori ciechi e ipovedenti provenienti da Messina, Catania ed Enna ed un momento musicale con la cantante non vedente Francesca Patania. La serata si concluderà alle 22 con “Luci nel buio”, un momento collettivo dal grande significato simbolico in cui rappresentanti delle Istituzioni, famiglie, volontari e organizzatori si riuniranno in un cerchio per condividere riflessioni ed emozioni nate dall’esperienza vissuta.