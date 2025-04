Festa della polizia, a Messina ricordata Sara Campanella

I premiati e i dati dell'impegno della Questura di Messina: focus su violenza di genere e droga

MESSINA – Il ricordo di Sara Campanella è stato il momento più toccante della Festa della PìPolizia, ieri al teatro Vittorio Emanuele aperta dal questore di Messina Annino Gargano per celebrare i 173 anni dalla fondazione.

La giornata ha avuto inizio con un momento solenne alla caserma Calipari dove il questore, alla presenza della prefetta Cosima Di Stani e dei funzionari, ha deposto una corona di alloro ai piedi del monumento dedicato ai caduti della polizia.

Dopo il cerimoniale si è spostato al Vittorio dove, dopo il picchetto e la lettura dei messaggi delle autorità, sono stati premiati i poliziotti distintisi per lo straordinario valore ed impegno dimostrato in servizio.

Per Sara, contro tutte le violenze

Nelle parole del questore, insieme al ringraziamento ai suoi uomini di tutta la provincia, un commosso pensiero in ricordo di Sara Campanella, la giovane donna uccisa nei giorni scorsi a Messina. A lei e a tutte le donne vittime di violenza, la promessa di mantenere una presenza vigile e un impegno costante con tutti gli strumenti a disposizione contro ogni tipo di prevaricazione.

Un fenomeno, quello della violenza di genere, testimoniato a Messina nell’ultimo anno dai risultati di polizia giudiziaria nell’ambito dei reati di stalking e maltrattamenti: 47 arresti, 247 denunce alla Autorità Giudiziaria, 51 allontanamenti dalla casa familiare con contestuali divieti di avvicinamento alla persona offesa.

I dati

In tutta Italia nel 2024 sono quasi raddoppiati gli ammonimenti del Questore (+94%) e più che triplicati gli allontanamenti del soggetto maltrattante dalla casa familiare (+224%). A Messina dal 2023 ad oggi il Questore ha adottato144 provvedimenti di ammonimento per atti persecutori e/o violenza domestica. Al lavoro di repressione è stata associata la campagna nazionale di informazione e prevenzione “Questo non è amore”, che ha visto al lavoro i poliziotti della Questura di Messina nelle scuole e nelle piazze, tra la gente.

Un anno di lotta alla droga

Nel bilancio dell’anno di attività della Questura spicca il dato che riguarda i reati di droga: sequestrati oltre 26 kg tra marijuana e hashish, oltre 39 kg di cocaina e derivati, a cui si aggiungono 99 armi da sparo sequestrate penalmente e 55 armi sottoposte a ritiro cautelare.

L’impegno della Polizia sul fronte migranti

Altri dati di rilievo sono quelli relativi al fenomeno migratorio: sono 27.865 gli stranieri- oggi – regolarmente soggiornanti a Messina e 13.070 i titoli di soggiorno rilasciati dall’Ufficio immigrazione della Questura di Messina dal 1° gennaio 2024 ad oggi (tra cartacei ed elettronici). L’Ufficio immigrazione, nell’ultimo anno, ha disposto 106 provvedimenti di allontanamento di stranieri (tra non comunitari e comunitari) e 11 rimpatri con accompagnamento diretto alla frontiera.

La polizia va a scuola

Momento clou della cerimonia, fortemente voluto dal questore, la premiazione dedicata ai vincitori della settima edizione del concorso provinciale “PretenDiamo Legalità”, che vede ogni anno impegnati i poliziotti con incontri in tutti gli istituti scolastici. I vincitori dell’edizione 2023-2024 sono stati l’I.C. “Santa Teresa di Riva”, l’I.C. “Santa Lucia del Mela”, l’I.C.“Torregrotta”, l’I.I.S.“Copernico” di Barcellona Pozzo di Gotto.

Fondamentale anche quest’anno, per la riuscita dell’evento, il contributo tecnico degli studenti dell’Istituto di Istruzione Superiore“Verona Trento”, che hanno garantito la visione di quanto avvenuto fuori dal Teatro a coloro i quali erano seduti in sala, nonché il contributo degli studenti dell’Istituto di Istruzione Superiore “Antonello”, che hanno garantito un punto di ristoro per gli ospiti.

Gli studenti del “Verona Trento”, infine, con la collaborazione del Gabinetto Provinciale di Polizia Scientifica, hanno realizzato a Messina un video che racconta la presenza costante che contraddistingue la Polizia di Stato e l’impegno profuso quotidianamente per garantire legalità e sicurezza ai cittadini.