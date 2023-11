Fi, al via a Taormina il “Meeting del buongoverno”: domenica le conclusioni di Tajani - Tempostretto

Oltre 60 i relatori. Oltre al vicepresidente del Consiglio saranno presenti parlamentari regionali e nazionali

TAORMINA – Al via domani (sabato) a Taormina il “Meeting del buongoverno Etna23” di Forza Italia. Nella capitale siciliana del turismo, nel corso della giornata, sbarcheranno i leader del partito, compreso il segretario nazionale nonché vicepresidente del Consiglio Antonio Tajani, il quale domenica alle 12, 30 chiuderà i lavori.

Il meeting sarà un’occasione per discutere dell’attività del partito sul territorio, in Parlamento e nel governo. Interverranno oltre 60 relatori e le conclusioni, domenica 19 novembre alle 12.30, come detto, saranno affidate al segretario nazionale Tajani. Prenderanno parte al meeting in Sicilia, fra gli altri, i ministri Bernini, Pichetto Fratin e Zangrillo, i viceministri Valentini e Sisto, i sottosegretari Tripodi, Perego di Cremnago, Matilde Siracusano, Ferrante e Barachini, i capigruppo Ronzulli, Barelli e Martusciello. Ed ancora, il presidente della Regione Sicilia, Renato Schifani, che terrà il suo intervento domenica alle 12, 15, dopo quello dell’assessore regionale Marco Falcone.