Fiamme a Sant'Agata di Militello, evacuazioni e soccorsi - Tempostretto

Mentre bruciano molte zone della provincia di Messina, nella contrada San Leo e altre frazioni le persone sono costrette a scappare

MESSINA – Ancora fiamme nella provincia di Messina. Ancora evacuazioni di famiglie dopo quella di Oliveri nel mese di luglio. Contrada San Leo e altre frazioni sono in pericolo, con il fuoco vicino alle case, e si sta provvedendo all’evacuazione di molte famiglie grazie alla rete dei soccoritori.

A causa del forte vento che sta interessando la zona, è stato pure chiuso il tratto autostradale tra i Comuni di Rocca di Capri Leone e Sant’Agata di Militello e si è provveduto anche alla chiusura, in entrambi i sensi di marcia, della SS. 113 dal km 117 al km 119, tra i Comuni di Torrenova e Sant’Agata di Militello.

In generale l’emergenza incendi investe numerosi Comuni della fascia tirrenica e dei Nebrodi: Patti, San Piero Patti, Sant’Agata di Militello, Santo Stefano di Camastra, Militello Rosmarino, Furnari, Montalbano Elicona, Roccella Valdemone, Barcellona P.G., Falcone, Brolo, Naso, Fondachelli Fantina, Ficarra, Tripi, Caronia, Rocca di Capri Leone.

Fa sapere la prefettura, che ha attivato il Centro di coordinamento soccorsi: “Nel Comune di Brolo, l’incendio stava estendendosi verso un deposito di fuochi di artificio. In generale, si continua ad operare nei diversi Comuni con squadre Aib (Antincendio boschivo) del Corpo forestale regionale e squadre dei Vigili del fuoco, il cui contingente è stato raddoppiato, oltre a squadre di volontari attivate dalla Protezione civile regionale. Sono state pure incrementate le pattuglie da parte delle forze dell’ordine per il controllo del territorio e per fornire supporto e assistenza alla popolazione”.

La foto riguarda l’azione dei vigili del fuoco del 21 settembre.

