In fiamme fascia tirrenica e Nebrodi, vigili del fuoco in servizio da Barcellona a Tusa VIDEO - Tempostretto

Ancora incendi, dopo l’intervento nel Barcellonese. Dalle ore 20 tutte le squadre del Comando dei vigili del fuoco di Messina stanno operando per l’estinzione dei grossi incendi divampati su tutta la fascia tirrenica e sui Nebrodi.

Fanno sapere i vigili del fuoco: “Data la numerosità e la mole degli interventi, si è reso necessario richiamare anche personale in servizio straordinario e coinvolgere i volontari. Le squadre Vf stanno operando a Barcellona Pozzo di Gotto, a Fondachelli Fantina, a Sant’Agata di Militello, a Militello Rosmarino, a Patti, a Sinatra, a Mistretta e a Tusa. Si sta lavorando incessantemente per la salvaguardia di persone, animali e cose e per il contrasto ai roghi che stanno carbonizzando tantissima interfaccia, in termini di decine e decine di ettari di terreno”.

