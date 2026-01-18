Messina, per la World Champions League di calcio balilla attesi in 500

Dal 6 all'8 febbraio al PalaRescifina la più prestigiosa competizione internazionale per club. Il presidente dell'Itsf Lounas: "Record storico di partecipanti"

MESSINA – La città dello Stretto ospiterà dal 6 all’8 febbraio 2026 le ITSF World Champions League Finals, la più prestigiosa competizione internazionale per club, per la prima volta nella storia assegnata all’Italia, grazie a una candidatura fortemente voluta e sostenuta dal Sindaco Federico Basile e dall’Amministrazione comunale, che hanno creduto fin da subito nel valore strategico di un evento di questo calibro per la città. Un appuntamento di assoluta caratura mondiale che porterà in riva allo Stretto i top club del pianeta, consacrando Messina come nuova capitale internazionale del calcio balilla.

La Itsf World Champions League Finals 2026, indetta dalla International Table Soccer Federation ed affidata in Italia alla Federazione Paralimpica Italiana Calcio Balilla (Fpicb), sarà realizzata con la collaborazione del Comune di Messina e di Mediterranea Eventi. Tutte le competizioni e le attività collaterali si svolgeranno al PalaRescifina, che per l’occasione sarà trasformato nella Gaming Arena “Città di Messina”, uno spazio interamente dedicato allo sport, allo spettacolo e all’incontro tra atleti, addetti ai lavori e pubblico.

Numeri e nazionalità dei partecipanti

I numeri dell’edizione 2026 raccontano la dimensione straordinaria dell’evento: 80 squadre iscritte, oltre 500 giocatori e 18 Paesi rappresentati, per un record assoluto di partecipazione che conferma le Finals della World Champions League come vertice del calcio balilla mondiale. A questi si aggiungeranno centinaia di presenze ulteriori tra accompagnatori, staff tecnici, dirigenti ed operatori del settore, generando un flusso internazionale di grande impatto per la città. Oltre 70 tavoli da gioco saranno allestiti all’interno del PalaRescifina, dando vita a uno spettacolo sportivo di altissimo livello e ad una vera e propria vetrina internazionale per Messina.

Le squadre d’élite provenienti da Europa, America e Sud America si sfideranno nelle principali categorie ufficiali, con una competizione maschile che vedrà in gara più di 30 club di altissimo profilo, tra i quali le formazioni ai vertici del ranking mondiale provenienti da Germania, Austria, Francia e Svizzera, con la Germania chiamata a difendere il titolo di campione del mondo uscente. In campo anche alcuni tra i migliori giocatori del ranking mondiale, a testimonianza dell’eccellenza tecnica e competitiva della manifestazione.

Le novità: squadre femminili e categorie Juniores e Paralimpica

Grande rilievo anche alla competizione femminile, che vedrà la partecipazione di oltre 20 squadre, confermandosi come una delle rassegne internazionali più competitive del panorama mondiale. Le migliori formazioni europee e numerose atlete di vertice animeranno una sfida di altissimo livello tecnico, contribuendo ulteriormente al prestigio complessivo dell’evento.

L’edizione 2026 segna, inoltre, una svolta storica per la manifestazione, che per la prima volta introduce nuove categorie quali quella Juniores e Paralimpica, ampliando il respiro sportivo e sociale della World Champions League. Un’evoluzione che rafforza il ruolo dell’evento come punto di riferimento globale non solo sotto il profilo agonistico, ma anche in termini di sviluppo, inclusione e crescita del movimento.

Lounas: “Nuovo formato dal notevole successo”

“L’edizione 2026 della World Champions League segna una svolta storica per il nostro sport – così Farid Lounas, Presidente ITSF – Il nuovo formato introdotto quest’anno ha riscosso un notevole successo, raggiungendo un record storico di partecipazione che riflette la vitalità e il crescente fascino del calcio balilla agonistico in tutto il mondo. L’introduzione delle categorie Junior e Paralimpica dimostra il nostro impegno a costruire uno sport più inclusivo e lungimirante, aprendo la strada a una nuova generazione di campioni. Desidero ringraziare calorosamente i nostri ospiti italiani, FPICB, Comune di Messina e Mediterranea Eventi, per la dedizione e la professionalità dimostrate nell’organizzazione di questo evento di livello mondiale. Ci vediamo dal 6 all’8 febbraio al PalaRescifina per condividere questo momento unico nella storia del calcio balilla.”

L’impegno sul territorio

L’assegnazione della World Champions League 2026 rappresenta un risultato di grande valore per Messina, reso possibile dalla volontà del Sindaco Federcio Basile, dell’Assessore allo Sport Massimo Finocchiaro e dal forte supporto dell’Amministrazione comunale, che hanno lavorato in sinergia con ITSF, Fpicb e Mediterranea Eventi per portare in città, per la prima volta in Italia, una manifestazione di questo livello. Una collaborazione istituzionale che punta a rafforzare il brand Messina, a promuovere il turismo sportivo e a posizionare la città come sede credibile e attrattiva per i grandi eventi internazionali. Le ricadute attese interesseranno il comparto turistico, ricettivo ed economico, oltre a garantire una significativa esposizione mediatica a livello globale.

Accanto alle competizioni sportive, infine, le World Champions League Finals 2026 saranno arricchite da numerose attività promozionali e collaterali, tutte ospitate all’interno del PalaRescifina, pensate per coinvolgere atleti, appassionati, curiosi e addetti ai lavori. Iniziative sportive, momenti di incontro e appuntamenti dedicati alla promozione del calcio balilla e del territorio contribuiranno a trasformare l’evento in un’esperienza completa, capace di unire sport, partecipazione e valorizzazione della città ospitante.