Fiera, il Comune chiede la concessione per 6 anni. Teli d’artista davanti all’ex Irrera a Mare

Palazzo Zanca accelera per la gestione del parco urbano, mentre l’Autorità di Sistema Portuale installa un ciclo di 52 opere grafiche

Sarà il Comune di Messina a gestire il nuovo lungomare in Fiera, che sarà aperto il 1. luglio. Palazzo Zanca ha formalizzato un’istanza all’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto per ottenere la concessione demaniale marittima del sito per una durata di sei anni. Questo arco temporale consentirebbe di programmare con continuità la manutenzione, che sarà affidata a Messina Servizi, e la valorizzazione dello spazio. I padiglioni 7a e 7b, in particolare, dovrebbero essere destinati a finalità culturali e ricreative.

Con la determinazione dirigenziale numero 5547 del 15 giugno, sono stati versati gli oneri per l’anticipata occupazione. Il pagamento delle imposte di registro e di bollo ha perfezionato l’adempimento necessario per sbloccare la gestione diretta.

L’Irrera a Mare: 52 opere grafiche per il waterfront

Parallelamente, l’Autorità di Sistema Portuale sta intervenendo sul Padiglione ex Irrera a Mare e sull’arena prospiciente. Per delimitare le aree non interessate dai recenti lavori, l’Ente ha previsto l’installazione di una recinzione provvisionale che, anziché limitarsi a una funzione protettiva, diventerà un supporto espositivo.

Il progetto prevede infatti il rivestimento dei pannelli con teli in rete microforata, su cui sarà stampato un ciclo di 52 elaborati grafici originali. L’incarico è stato affidato all’artista Frank Denota, che ha ideato un concetto unitario in stile Pop Art e arte di strada, ispirato alla storia espositiva e alla tradizione cinematografica della Fiera di Messina. Un’installazione narrativa a cielo aperto che restituirà decoro e identità a un punto al momento inutilizzabile del nuovo lungomare. Grazie alla licenza d’uso esclusiva acquisita dall’Autorità, questo ciclo artistico potrà essere riprodotto e riadattato anche in altri siti portuali, trasformando le barriere protettive in un elemento distintivo dell’immagine del porto.