"Fight and Fit". Ad Alì Terme domenica non solo arti marziali - Tempostretto

C’è fermento ad Alì Terme per l’evento di domenica denominato “Fight and Fit – sotto le stelle”. Alla kermesse di arti marziali e non solo, prenderanno parte atleti provenienti da più parti d’Italia: dalla Sicilia alla Calabria, dalla Puglia a Roma.

La serata evento prevede nel pomeriggio un galà pomeridiano dove si terranno degli incontri di Kick Boxing Light. Ben dieci il numero di match che vedranno protagonisti dilettanti. A seguire, così come previsto dal programma, si terranno sei match Pro che vedranno protagonisti diversi atleti messinesi.

In particolare si disputerà l’incontro valevole per l’assegnazione del titolo italiano K1 Pro femminile WTKA che vede protagoniste l’atleta di casa Floriana Tringali e la Calabrese Ilaria Pizzuti, entrambe appartenenti alla categoria 54 Kg.

Il programma prevede inoltre varie esibizioni di canto, ballo ed altre discipline sportive. Ad organizzare la serata evento è stata la palestra “ Keep Gold” di Roccalumera in collaborazione con i promoter Orazio Romeo e Paolo D’angelo