Finanziaria. Amata: “Personale del Teatro al pari degli altri Enti regionali. Sostegno alla Mensa dei poveri di S. Antonio”

La soddisfazione dell'assessora regionale dopo l'approvazione della Finanziaria: "La chiesa dell'Annunziata sarà ristrutturata"

di Carmelo Caspanello

MESSINA – “Ho fortemente sostenuto la valorizzazione del personale dell’Ear Vittorio Emanuele di Messina, garantendo, dopo tanti anni di attesa, a tutti i lavoratori la possibilità di una progressione giuridica ed economica al pari degli altri Enti pubblici regionali”. A dirlo, con soddisfazione, è Elvira Amata, nella qualità di assessora regionale del Turismo dello sport e dello spettacolo, subito dopo l’approvazione della Finanziaria all’Ars.

L’esponente di governo messinese parla di “una Legge di stabilità che ha messo in sicurezza i conti della Regione, che rafforza i trasferimenti verso i Comuni, che contrasta concretamente il precariato e che guarda con la giusta attenzione al tessuto imprenditoriale dell’isola. Un testo organico che racchiude nel suo complesso significative e adeguate disposizioni normative coerenti con le esigenze del territorio nel suo complesso”.

L’attenzione viene quindi puntata sugli “interventi significativi che riguardano su mia proposta la Città di Messina e, tra questi, l’approvazione di uno specifico finanziamento per i lavori di ristrutturazione della Chiesa dell’Annunziata di Messina e, con ulteriore soddisfazione, il sostegno alla Mensa dei Poveri S’Antonio dell’Istituto Antoniano maschile di Messina”.

Il presidente della Regione Schifani, ha sottolineato che “la legge di Stabilità e del Bilancio è stata approvata senza fare ricorso all’esercizio provvisorio, per la prima volta dopo moltissimi anni. Ciò rappresenta un grande risultato per il governo regionale che si era prefissato questo obiettivo, ma anche per il Parlamento siciliano che ne ha compreso l’urgenza e l’importanza.

La coalizione che sostiene il governo – aggiunge Schifani – ha dato ancora una volta dimostrazione di compattezza e di solidità. Con questa Finanziaria – conclude – abbiamo dato risposte agli enti locali, alle fasce sociali più deboli e varato misure per la salvaguardia del nostro territorio”.