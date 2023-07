Finc Summer Festival, giunge al termine una edizione dedicata all'inclusione e all'arte comica - Tempostretto

Giardini Naxos, il territorio ha risposto con entusiasmo alle attività proposte, dimostrando il suo amore per la cultura e il divertimento

GIARDINI NAXOS – Il Finc Summer Festival giunge alla sua conclusione, lasciando dietro di sé una scia di gioia, inclusione e successo. L’evento si è distinto per il suo impegno verso l’inclusione delle persone con disabilità, e il territorio ha risposto con entusiasmo alle attività proposte, dimostrando il suo amore per la cultura e il divertimento.

Sinergia tra diversi interlocutori

L’ edizione estiva del Finc comedy festival è stata realizzata grazie alla sinergia tra diversi interlocutori: Theatre Degart e gli enti territoriali quali il Parco Archeologico di Naxos Taormina, il Comune di Giardini Naxos e Federalberghi di Giardini Naxos. Grazie al loro contributo il Finc Summer Festival ha lasciato un impronta duratura nei cuori di tutti. Uno degli aspetti più significativi di questa edizione del Finc Summer Festival è stata l’attenzione dedicata all’inclusione delle persone con disabilità. Grazie a un impegno da parte di tutti, degli organizzatori e dei garanti della disabilità Agata Polonia e Luca Gangemi il festival è stato reso accessibile a tutti. Attraverso servizi di assistenza dei ragazzi del servizio civile di Giardini Naxos e iniziative di sensibilizzazione, il Finc summer Festival si è trasformato in un luogo accogliente e accessibile per tutti i partecipanti, indipendentemente dalle capacità fisiche o sensoriali.

La straordinaria risposta del pubblico

La risposta del pubblico è stata straordinaria, con un incredibile tasso di partecipazione. Dei quattro spettacoli presentati ben tre hanno registrato il tutto esaurito, dimostrando come l’inclusione sia il perno attorno al quale si è sviluppata l’intera esperienza festivaliera. La presenza calorosa e affettuosa di tutte le persone, senza distinzione, ha reso l’atmosfera unica e ineguagliabile.

Ma il successo del Finc Summer Festival non si è limitato alla partecipazione. Gli spettacoli hanno lasciato il segno per la loro altissima qualità artistica. Artisti di fama nazionale e internazionale si sono esibiti sul palco regalando momenti di emozione e magia. Gli organizzatori, Daniele Segalin e Graziana Parisi rispettivamente direttore artistico e direttore organizzativo del festival hanno espresso grande soddisfazione per i risultati ottenuti, non solo in termini di pubblico e qualità degli spettacoli, ma anche per l’ambiente di gioia e convivialità che si è instaurato tra i partecipanti dei laboratori gratuiti tenuti con la collaborazione con la Pro Loco di Giardini Naxos e gli artisti nella magica atmosfera del parco archeologico.

Grazie all’impegno di tutti, il Finc Summer Festival ha dimostrato che l’inclusione non è solo un concetto astratto, ma un valore fondamentale su cui costruire una società migliore e più unita. Il Finc summer festival ha rappresentato un esempio luminoso di come la cultura, l’intrattenimento e l’inclusione possono fondersi in un’unica grande celebrazione. Un’esperienza che ha lasciato un segno indelebile nei cuori di tutti i partecipanti e che ci sprona a guardare con entusiasmo verso il futuro, consapevoli che, quando lavoriamo insieme, tutto è possibile. Non resta che aspettare con trepidazione la prossima edizione di questa meravigliosa festa dell’inclusione e del divertimento.