Fine dell'occupazione, studenti di "Seguenza" e "Maurolico" di nuovo in classe da stamattina - Tempostretto

I rappresentanti del classico chiedono di incontrare il prefetto

MESSINA – Un’occupazione durata poche ore. Gli studenti dei due licei del centro città avevano deciso di occupare le scuole ieri mattina, ma già nel tardo pomeriggio la protesta si è sciolta. I ragazzi del liceo scientifico “Seguenza” avevano esposto le loro motivazioni in una manifestazione in piazza lo scorso 19 dicembre, mentre i compagni del liceo classico di corso Cavour le avevano raccontate in una lettera (leggi qui).

I rappresentati d’istituto del “Maurolico” sono stati ricevuti questa mattina dalla Questura di Messina e hanno chiesto formalmente un incontro con il prefetto Cosima di Stani per presentare un documento sul contrasto alla violenza di genere, che vorrebbero far arrivare ai ministri Valditara, Roccella e Sangiuliano.