Svincolo di Taormina chiuso in ogni direzione. Doppio senso fino a Giardini

Chiusa la prima tranche di lavori, inizia la seconda. Per interventi nella galleria Taormina (sulla rampa d'uscita da Messina) e nelle gallerie Sant'Antonio, Taormina e Giardini, sulla tratta dell'A 18 in direzione Catania, fino al 30 novembre lo svincolo di Taormina sarà chiuso in tutte le direzioni. Da Taormina, quindi, si dovrà entrare a Roccalumera per andare in direzione Messina e a Giardini per andare in direzione Catania. Per andare a Taormina, invece, si dovrà uscire a Roccalumera (per chi viene da Messina) o a Giardini (per chi viene da Catania).

Inoltre, il tratto autostradale compreso tra Taormina e Giardini sarà a doppio senso sul lato monte.

Nella galleria Taormina è prevista: pulizia e sistemazione della banchina, pulizia e profilatura dei piedritti, idrolavaggio delle pareti, rivestimento (con lamiera grecata), verniciatura delle pareti, rimozione dell’impianto elettrico esistente ed attivazione del nuovo impianto di illuminazione con lampade led, sistemazione della segnaletica stradale.