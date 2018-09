Musica, architettura, danza, spirito: a Capo Peloro il festival MOVIMENTA

Potenza, energia, creazione, emozione. Un dialogo sempre vivo tra corpo e anima, tra artisti e pubblico. Sino a sabato 8 settembre nella suggestiva cornice del Parco Horcynus Orca, a Capo Peloro, spazio alla seconda edizione di MOVIMENTA, Festival organizzato da Centrale Mediterra Danza, musica e architettura al centro del Festival con la direzione artistica di Raffaella Pollastrini e Giovanni Scarcella, la direzione musicale di Pierfrancesco Mucari, inserito nel cartellone dell’Estate Messinese, che si svolge con la collaborazione di Ordine degli Architetti di Messina per la sezione Architettura, Parco Horcynus Orca, Centro Coreografico Nazionale Scenario Pubblico, Compagnia Roberto Zappalà (CT), Pro Loco Capo Peloro, Dams dell’Università di Messina, centro internazionale Universiteatrali, CNR Istituto di scienze applicate e sistemi intelligenti Eduardo Caianiello, Ircss Neurolesi.

Martedì 4 settembre, performance intense e coinvolgenti con Agostina D'Alessandro che ha proposto in prima nazionale “Das Selbst” con Samuel Baidoo, Mathias Skole, Mathias Mancebo, Agostina D'Alessandro, in cui è stata messa in discussione la nozione di identità̀ e auto-costruzione e con Samuel Lefeuvre, protagonista di “Monolog”, assolo creato nel 2012, in cui il performer viene presentato come un medium tra il pubblico e le manifestazioni oscure che esso non é in grado di percepire. Sorprendente l’esito del workshop “Conscious release” condotto sempre dalla coreografa e performer Agostina D’Alessandro (ARG/B).

Ieri è stata la volta di Judith Sanchez Ruiz (CU/GE), col workshop di improvvisazione intensiva “Your own God”, questa sera, 6 settembre, prende il via il lavoro condotto dal musicista e percussionista Andrea Piccioni “Il ritmo della parola”, Sanchez Ruiz e Piccioni, con la partecipazione di Pierfrancesco Mucari, proporranno inoltre un laboratorio di danza e musica.

Entusiasmo e gioia hanno caratterizzato le varie fasi di Movimenta Kids, laboratorio di danza e body percussion per i più piccoli, curata da Giorgia Di Giovanni, Mario Taviano, Milton Paulo. Prosegue anche “Spazio Architettura”, a cura dell’Ordine degli Architetti, un workshop per immaginare una riconfigurazione e un allestimento dei capannoni ex Sea Flight in cui far dialogare bellezza e sviluppo sostenibile. Sabato 8 alle 19 prevista la presentazione e premiazione dei progetti di Design e Architettura realizzati durante il workshop.

Questa sera, giovedì 6 settembre, al parco Horcynus Orca, dalle 21.30, spazio a “Scena aperta” dialogo performativo tra musica, teatro e danza. Un programma ancora in divenire che prevede ad oggi la partecipazione del regista Roberto Bonaventura, insieme all’attrice Monia Alfieri, della regista e drammaturga Auretta Sterrantino, di QA-Quasi Anonima produzioni, di Mario Taviano e di Danilo Smedile.

L’8 settembre alle 21.30, “Talking movement”, la presentazione finale con i partecipanti del Laboratorio musica e danza e poi “Cariddi Rising”, performance in prima assoluta dell'incontro artistico tra Judith Sánchez Ruíz (danza), Pierfrancesco Mucari (sax, marranzano, live electronics) e Andrea Piccioni (tamburi a cornice).