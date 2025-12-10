Parco dei Nebrodi, Barbuzza torna alla guida. Ora focus sul bilancio

Riordino finanziario e salvaguardia del territorio i primi obiettivi del presidente, insediatosi oggi

Sant’Agata Militello. Si è insediato oggi il neo presidente del Parco dei Nebrodi Domenico Barbuzza Un ritorno per lui, già alla guida dell’ente parco fino a gennaio 2023 quando era stato revocato per attuazione dello spoil system. Oggi, a distanza di oltre due anni, durante i quali due commissari si sono alternati quali rappresentanti legali dell’ente, il Parco torna ad avere una guida stabile.

Riordino finanziario e salvaguardia del territorio

Le prime dichiarazioni lasciano trapelare grande entusiasmo e, tra i primi annunci del neo presidente Barbuzza, ci sono quelle che riguardano la programmazione di una serie di incontri dedicati alla salvaguardia del territorio e alla promozione, ma ovviamente al settore finanziario. Barbuzza ha ringraziato Alfonso Di Piazza, che lascia l’incarico di commissario straordinario, a nome del neo Presidente e dell’intera struttura.

