Finocchiaro: “Con i grandi eventi cresce Messina”

L'assessore fornisce i numeri, dopo i 300mila per i concerti allo stadio, e indica prospettive: "Balzi in avanti sul piano economico per la città"

MESSINA – “Messina ha fatto passi da giganti sul piano dell’immagine, e con un enorme impatto economico, grazie ai grandi eventi”. Così l’assessore Massimo Finocchiaro, che ieri, nel corso della III commissione, ha illustrato i numeri legati ai concerti di Vasco Rossi, Ultimo, Cremonini, Mengoni e Marracash. Il tutto con uno sguardo al futuro.

“Gli oltre 300mila per i live allo stadio Franco Scoglio sono il frutto di un lavoro che in questi anni ha pagato. E ora grandi produzioni internazionali hanno gli occhi puntati su Messina. In questi anni, in tanti stanno conoscendo la città. Se pensiamo che, grazie all’impresa del funambolo Jaan Roose nel 2024, si sono avuti 49 milioni di visualizzazioni, capiamo quanto l’immagine sia decisiva per il futuro di Messina”, sottolinea Finocchiaro.

Dal punto di vista economico, continua l’assessore ai Grandi eventi, “il Comune incassa 1 euro e 40 per ogni biglietto venduto, 22mila euro per una serata. Lo stadio viene affittato 1200 euro al giorno. L’introito totale è tra i 500 e i 550mila euro per le casse comunali. Per ogni euro incassato, se ne ricavano almeno 7 sulla città e con le strutture ricettive al completo. Ma ho commissionato altri studi. Messina ha registrato una crescita enorme, del 300 per cento, nel settore dell’accoglienza dei turisti, superando da questo punto di vista Catania e Palermo. Con l’assessore Cicala, intendiamo fare il punto su alberghi e bed and breakfast (settore nel quale la città deve fare ancora enormi passi da gigante e il movimento di questi anni potrebbe incoraggiare investimenti, n.d.r.). Un dato che si può rilevare è quello della tassa di soggiorno”.

“Con gli incassi curiamo la manutenzione dello stadio Scoglio e del PalaRescifina”

Evidenzia ancora FInocchiaro: “A parte l’impatto enorme sul piano dell’immagine e della conoscenza di Messina, pensiamo che con le Frecce Tricolori abbiamo coinvolto più di 100mila persone, ci sono grandi vantaggi economici per la città. E questi soldi li utilizziamo pure per curare la manutenzione dello stadio e del PalaRescifina. Organizzazioni importanti ci hanno fatto i complimenti per come è tenuta la parte dell’accoglienza nello stadio Scoglio. Abbiamo ammodernato la struttura, nella parte della mensa e con l’aria condizionata nella foresteria. In generale, c’è ormai un’organizzazione consolidata e in futuro anche l’ex Fiera potrebbe essere coinvolta nei grandi eventi”.

