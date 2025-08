Frecce Tricolori a Messina, il gran finale con il volo acrobatico VIDEO

Cala il sipario sull'evento segnato da una grande partecipazione per la sua spettacolarità. Tra incroci di aerei e disegni nel cielo dello Stretto

Servizio in diretta di Silvia De Domenico

MESSINA – Cala il sipario sullo spettacolo nel cielo dello Stretto. L’Air show delle Frecce Tricolori è stato nel segno della partecipazione dei cittadini non solo nella via Consolare Pompea fra il torrente Pace e Fiumara Guardia. Ma anche da tante terrazze, con la testa in su per assistere al volo spettacolare degli MB-339. Nove aerei, oltre al solista, della pattuglia acrobatica nazionale dell’Aeronautica militare italiana. Uno spettacolo in cielo, con i coinvolgenti incroci. Il tutto lasciando scie, quasi disegni, in alto.

La manifestazione è stata promossa dall’Aero Club dello Stretto, con il patrocinio del Comune di Messina e dell’Aeronautica militare.

Riprese in diretta di Silvia De Domenico

Foto di copertina di Alessio Biondo

