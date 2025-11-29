 Finocchiaro risponde all'Akademia: "Sempre disponibili al dialogo"

sabato 29 Novembre 2025 - 21:51

L'assessore con delega allo Sport del Comune di Messina si dice dispiaciuto per le critiche da parte della società sportiva guidata dal presidente Costantino

MESSINA – “Tentativi di dialogo senza risposta”. L’assessore con delega allo Sport Massimo Finocchiaro risponde all’Akademia Sant’Anna. Ecco cosa scrive sulla sua pagina Facebook: “In merito alle dichiarazioni recentemente diffuse dall’ufficio stampa della società sportiva Akademia Sant’Anna, riguardanti una presunta mancanza di collaborazione da parte dell’amministrazione comunale, riteniamo necessario fornire alcune precisazioni. È importante sottolineare che l’amministrazione, col sindaco e l’assessore competente, hanno sempre avuto un dialogo diretto e costante con il presidente Costantino e con altri dirigenti della società. Questi contatti hanno sempre avuto l’obiettivo di garantire un confronto aperto e produttivo per affrontare le sfide legate all’utilizzo del PalaRescifina e alla pianificazione della stagione sportiva. Spiace dover apprendere queste ulteriori dichiarazioni che ci “accusano” di una carenza di dialogo, poiché ci siamo sempre impegnati a mantenere un approccio collaborativo e quando si sono presentate delle criticità abbiamo sempre cercato soluzioni condivise. Soluzioni che possano rispondere sia alle necessità della società sportiva Akademia, che al benessere dello sport in generale e dell’intera comunità locale”.

“Lavoriamo insieme per superare le criticità”

Continua Finocchiaro: “Le nostre iniziative mirano a costruire un ambiente positivo e a facilitare un dialogo costruttivo, consapevoli che il successo delle attività sportive dipende da una stretta cooperazione tra tutte le parti coinvolte. In questo spirito di apertura e collaborazione, invitiamo i rappresentanti della società Akademia a continuare il confronto e il percorso intrapreso nel tempo e a organizzare ulteriori incontri. Siamo convinti che, lavorando insieme, si possano superare eventuali criticità e garantire un futuro prospero per lo sport nella nostra città e raggiungere risultati che possano soddisfare tutti”.

