Flag Football, Caribdes Messina chiudono al 17° posto nazionale

I peloritani impegnati a Grossetto per l'appuntamento con squadre da tutta Italia terminano a metà classifica e sono la prima squadra del sud Italia

Con il Bowl Nazionale disputato nel weekend del 13 e 14 settembre a Grosseto si è ufficialmente conclusa la stagione regolare del Campionato Italiano di Flag Football – Categoria Open. In campo tra le 26 squadre, sulle 33 inizialmente iscritte, c’erano anche i Caribdes Messina che hanno così concluso la loro stagione in modo positivo.

In Toscana giocate un totale di 63 partite nell’arco delle due giornate. Il format, ormai consolidato, ha previsto per ciascun team 6 partite contro le tre squadre che lo precedevano e le tre che lo seguivano nel ranking nazionale aggiornato dopo i precedenti impegni: il girone, la tappa interdivisionale e l’incrocio con il girone nord-ovest. Le prime otto classificate dopo l’evento toscano si giocheranno il titolo nel secondo weekend di ottobre al Lido delle Nazioni di Comacchio

I risultati dei Caribdes Messina a Grosseto

Nella giornata di sabato la formazione peloritana ha superato 19-18 la Raptors Roma, sconfitta poi 6-46 contro le Aquile Ferrara, vittoria per 19-16 contro X Men Correggio, sconfitte infine domenica contro Daemons 20-25 e contro Wildcats Cremona 21-40. Vittoria a tavolino contro Predatori Golfo del Tigullio che si sono ritirati. Risultati che hanno permesso alla formazione della presidente Mazzaglia di scalare due posizioni nel ranking nazionale, terminando quindi al 17° posto, erano diciannovesimi alla vigilia, e grazie ad una grande rimonta ai danni di Palermo, che precedeva di undici lunghezze, è arrivato il sorpasso che ha permesso ai peloritani con 35 punti, erano 19 prima dell’evento finale, di essere la prima squadra del Sud Italia, da Roma non compresa in giù. Nonostante alcuni infortuni e defezioni i Caribdes Messina hanno concluso nel migliore dei modi la stagione. Adesso seguirà un periodo di riposo prima di tuffarsi nuovamente sui campi di Flag Football con il regolamento che cambierà, previste due divisioni l’anno prossimo, anche in vista dell’ingresso della disciplina tra quelle olimpiche di Los Angeles 2028.

Classifica nazionale finale

1 65ers Arona 68 Punti,

2 Mad Dogs Milano 57,

3 Raiders Roma 53,

4 Thunders Trento 52,

5 Warriors Bologna 51,

6 Giaguari Torino 50,

7 Marines Lazio 50,

8 Panthers Parma 48,

9 Refoli Trieste 47,

10 Ronin Ortona 46,

11 Seamen Milano 44,

12 Heroes Milano 42,

13 Aquile Ferrara 42,

14 Minotauri Torino 41,

15 Hogs Reggio Emilia 39,

16 Wildcats Cremona 35.5,

17 Caribdes Messina 35,

18 Sharks Palermo 34,

19 Sentinels Isonzo 29,

20 Raptors Roma 29,

21 Rams Milano 29,

22 Daemons Cernusco 26,

23 Bengals Brescia 26,

24 X-Men Correggio 25.5,

25 Tfu Pisa 25,

26 Predatori GdT 19,

27 Cocai Terraferma 18,

28 Owls Maddaloni 16,

29 Vespe San Giorgio J. 11,

30 Crusaders Cagliari 4,

31 Blitz Ciriè 2,

32 Bufali Larina 2,

33 Gladiatori Roma 2.