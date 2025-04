Flash mob di Messina 3S su viabilità e piste ciclabili

Sabato 12 aprile iniziativa del comitato di Sciacca, che contesta le scelte dell'amministrazione pure su parcheggi d'interscambio, strade e taglio di alberi

MESSINA – “Messina, quale futuro? Difendiamo una mobilità più sostenibile e razionale”. Un flah mob contro le scelte dell’amministrazione comunale. Scelte nel campo della “viabilità, con parcheggi d’interscambio pericolosi, che riducono arterie strategiche, piste ciclabili inutili, strade dissestate e taglio indiscriminato di alberi”. Gaetano Sciacca, presidente del comitato cittadino “Messina 3S – Sviluppo, Sostenibilità, Sicurezza”, lancia l’iniziativa sabato 12 aprile, a Piazza Cairoli, alle 11.

Spiega l’ingegnere: “A fronte di numerose richieste di intervento in materia di viabilità, sempre più penalizzata da scelte inefficaci, l’amministrazione continua a non ascoltare i cittadini. Da qui una nostra mobilitazione, in continuità con le iniziative precedenti. La nostra è una contestazione pacifica, da cittadini esasperati”.

