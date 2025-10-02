Flotilla, flash mob di protesta in piazza a S. Teresa di Riva

Si moltiplicano le iniziative di sostegno al popolo palestinese. Domani sciopero generale a Letojanni. Sabato sit-in a S. Teresa
S. TERESA – A Messina non si ferma solo la città per sostenere il popolo palestinese. Anche in provincia, e in particolare nella zona jonica, si moltiplicano le iniziative. Questo pomeriggio il Comitato per il sostegno al popolo palestinese della riviera jonica ha organizzato in piazza Municipio, a S. Teresa, un flash mob per protestare contro il fermo degli attivisti della Global Sumud Flotilla.
Domani 3 ottobre, giornata dello sciopero generale indetto dai sindacati, l’appuntamento è previsto alle ore 10 in piazza Durante a Letojanni. Infine, sabato 4 ottobre, alle ore 17, si terrà un sit-in Piazza Sacra Famiglia, a S. Teresa di Riva.