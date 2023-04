Fontana di Orione, riprendono le attività. Ma siamo ancora alle fasi preliminari - Tempostretto

Cinque mesi per completarle. Il sindaco Basile: "Serve tempo"

Le indagini saranno fatte con georadar, termografia, tomografia elettrica, endoscopia, ultrasuoni, analisi di laboratorio fisico-chimiche e con valutazione della vulnerabilità sismica del monumento.

Oggi sono state consegnate le indagini conoscitive della Fontana di Orione, dureranno cinque mesi.

Tutti i dati acquisiti confluiranno in un modello 3D ottenuto tramite rilievo laser scanner e restituzione grafica in modalità Bim, realizzando così un gemello digitale aderente alla realtà che conterrà la mappatura completa del degrado e consentirà una dettagliata progettazione del restauro successivo.

Il celebre monumento montorsoliano che Bernard Berenson definì come “la più bella fontana del cinquecento europeo”, ha subìto notevoli danni con il terremoto del 1908, ripristinati con l’intervento dell’Opificio delle Pietre Dure ed è stato interessato da molteplici interventi di ripristino. L’Istituto fiorentino di restauro è stato consultato recentemente dalla Soprintendenza e dal Comune di Messina per collaborare all’attività di diagnostica e al progetto di recupero.

C’erano il sindaco Federico Basile, il vicesindaco Salvatore Mondello, la direttrice dei lavori e soprintendente ai Beni Culturali, Mirella Vinci, la responsabile unica del procedimento Annamaria Cacopardo, le direttrici operative della Soprintendenza, Stefania Lanuzza e Virginia Buda, e il responsabile della Geocheck di Misterbianco, società affidataria dell’esecuzione delle indagini, Mauro Corrao.

Basile: “Serve tempo”

“Un monumento simbolo per Messina – dice il sindaco Basile – che, dopo lo sblocco di una procedura complessa, fortemente voluto dall’Amministrazione comunale, sarà restituito alla città e ai turisti, per potere godere totalmente della sua bellezza. Il pregio e la delicatezza dell’opera hanno richiesto e richiedono attività specifiche e non di ordinaria esecuzione, necessitando di tempi significativi e di tutte le cautele del caso. Vigileremo sulle procedure, affinché le attività siano svolte con la massima cura e attenzione, nel rispetto del cronoprogramma previsto”.

Mondello: “Riporteremo la bellezza a Messina”

“Un’Amministrazione che ama la propria città pensa a soluzioni concrete e percorribili – aggiunge il vicesindaco Mondello – attua scelte tecniche il più possibile aderenti alle esigenze della comunità, ma deve anche pensare alla cura del bello. Con l’avvio delle attività di oggi, riporteremo la bellezza assoluta a Messina, attraverso il recupero di un’opera preziosa e immortale”.

