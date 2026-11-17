Antonio Araca morì sulla Sp 157 nei pressi di Longi nel 2023. Secondo l'Accusa il tratto di strada non era in sicurezza

Ci sono due dirigenti della città metropolitana di Messina, in servizio all’epoca dei fatti, sotto processo per la morte di Antonio Araca. L’operaio forestale ha perso la vita nel febbraio 2023 precipitando con l’auto in un dirupo mentre percorreva la Sp 157. Quel tratto di strada non era in sicurezza, secondo l’Accusa che ora sarà approfondita nel corso del processo davanti al Tribunale di Patti. Il dibattimento vaglierà l’eventuale responsabilità dell’ingegnere Anna Chiofalo e del geometra Antonino Letizia, chiamati in causa per comportamenti omissivi legati relazionati alla morte del 54enne di Longi.

Il processo per la morte di Antonio Araca

Il processo davanti al giudice Eugenio Aliquò è alle battute iniziali ma c’è già una novità: la Città Metropolitana di Messina, inizialmente citata come responsabile civile, è stata estromessa. Lo ha deciso il giudice, accogliendo la richiesta avanzata dall’avvocato Ernesto Marcianò per la Città metropolitana di Messina. Secondo il legale Palazzo dei Leoni in sostanza non ha potuto partecipare agli accertamenti tecnici irripetibili effettuati durante l’indagine perché non avvisata. Una lesione del diritto di difesa che, secondo l’avvocato, consente alla Provincia di non rispondere civilmente al processo. E il giudice gli ha dato ragione.

Perché la Città metropolitana esce dal processo

La ex Provincia era stata citata come responsabile civile su richiesta dei familiari di Antonio Araca. La Procura di Patti aveva chiesto l’archiviazione della vicenda ma il giudice per le indagini preliminari aveva disposto l’imputazione coatta dei due dirigenti indagati, ora imputati. La loro imputazione è legata all’obbligo di manutenzione e tenuta in sicurezza della strada provinciale 157 che, nel tratto dove l’auto di Araca è precipitato, era senza segnaletica orizzontale e verticale che ne indicavano pericolosità e pendenza e senza barriere laterali adeguate. Tutti accorgimenti che, se adottati, secondo l’Accusa avrebbero potuto salvare la vita all’operaio forestale.