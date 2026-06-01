Forte scossa di terremoto a Messina dopo la mezzanotte, epicentro in Calabria

La terra ha tremato nel Messinese. Magnitudo 6.2 nella Costa Calabra. Sentito in Grecia, sud Italia e Albania

MESSINA – A mezzanotte e 12 di oggi la terra ha tremato due volte a Messina. Una forte scossa di terremoto, percepita come se si trattasse di due momenti distinti. La scossa è stata sentita in provincia di Messina e, in generale, in Calabria, Sicilia e sud d’Italia, Grecia e Albania..

Come scrive su Facebook l’esperto meteo Daniele Ingemi, l’epicentro è stato in Calabria, 6,2 ritcher. “Una scossa molto profonda, questo spiega l’ampio risentimento. La subduzione dell’arco eoliano può generare sismi anche più forti”.

A mezzanotte e 12 la terra ha tremato con magnitudo 6.2

La conferma arriva dal sito Ingv, Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia: “Un terremoto di magnitudo ML 6.2 è avvenuto nella zona Costa Calabra nord occidentale (Cosenza), a mezzanotte e 12 minuti a una profondità di 250 km”.

Il sito aveva registrato un terremoto di magnitudo ML 2.4 con epicentro le Isole Eolie alle 21.43.

I vigili del fuoco comunicano che non hanno ricevuto richieste di soccorso in seguito al sisma sulla Costa Calabra.

Città più vicine con almeno 50000 abitanti

Il terremoto è stato localizzato 41 Km a W (a Ovest) di Cosenza (67546 abitanti), 48 Km a W di Lamezia Terme (70714 abitanti), 72 Km a W di Catanzaro (90612 abitanti).

Uno dei terremoti più forti per gli anni Duemila

Si tratta di una delle scosse più potenti per gli anni Duemila in Italia. Basti considerare che quella all’Aquila è stata di magnitudo 6.3 e a Cerva e in centro Italia di 6.5. E nella Pianura Padana il terremoto è stato di 6.1.