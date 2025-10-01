“Forti d’Autunno” torna a novembre: via alla riapertura dei “gioielli di Messina”

Dopo il successo della prima edizione, l'evento è stato confermato: quali apriranno e quando

MESSINA – Dopo il successo della prima edizione, torna “Forti d’Autunno”. L’evento aprirà alla cittadinanza e ai turisti le fortificazioni di Messina, che ospiteranno degustazioni, hobbisti e associazioni, raccontando la storia della città e dei forti stessi. Della seconda edizione si è parlato (in anteprima) in quinta commissione, presieduta da Raimondo Mortelliti, con ospite l’assessore alla Cultura e ai Forti Enzo Caruso.

Caruso: “Gioielli che stiamo riscoprendo”

Caruso ha spiegato: “Ci sono alcuni eventi che hanno la capacità di poter favorire il riappropriarsi dell’identità e di aree della città che forse sono state per anni poco conosciute. Lo scorso anno, nella prima edizione di Forti d’autunno, abbiamo avuto un notevole afflusso di persone. I forti si propongono in maniera alternativa come luoghi da cui ammirare il panorama, lo Stretto, conoscere la storia, oltre che degustare”. Per l’assessore i forti sono “dei gioielli che stiamo riscoprendo” e di cui la città vantarsi.

Forti d’autunno il 9 novembre

Caruso ha poi annunciato che anche al Forte Ogliastri stanno “partendo i lavori in alcune aree, tra cui la decespugliazione che porterà poi alla ristrutturazione del teatro all’aperto e della zona a vetri”. In attesa anche della fine dei lavori nelle altre zone fortificate. La seconda edizione di Forte d’autunno si terrà il 9 novembre e le domeniche successive a Forte Puntale Ferraro, Forte Cavalli, Forte dei centri, Forte San Jachiddu e Forte Petrazza. In quest’ultimo dovrebbero esserci anche attività serali vista la presenza dell’Osservatorio astronomico. Il 26 ottobre, invece, apriranno i forti di Reggio Calabria. Attesa per la presentazione ufficiale e per il calendario delle aperture.