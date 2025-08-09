Horcynus Festival, verso il gran finale: si inaugura l’Osservatorio astronomico a Forte Petrazza

Appuntamento domenica 10 agosto alle 21 al Parco Sociale

MESSINA – L’Horcynus Festival “vede” il gran finale. Dopo i Premio Horcynus Orca 2025 in ricordo del grande regista Carlos Saura, a Luciano Carrino, alla memoria di Franco Basaglia e Franco Rotelli per il sociale, la kermesse si concluderà lunedì 11 a Novara di Sicilia. Lì ci sarà il finissage di Io vedo, l’emozionante installazione di Francesca Borgia dedicata alle piccole vittime di tutte le guerre e, a seguire, il concerto del noto cantante Faisal Taher, che sarà accompagnato dal percussionista Riccardo Gerbino.

L’inaugurazione

Ma prima, domenica 10 agosto alle 21, ci sarà un appuntamento molto atteso: l’inaugurazione al Parco Sociale di Forte Petrazza dell’Osservatorio astronomico, realizzato da Fondazione MeSSInA in collaborazione con l’Associazione Gruppo Astrofili Messinesi (GAM).

Giunta: “Sorgerà in uno dei parchi della scienza”

A spiegarne il valore è stato proprio Gaetano Giunta di Fondazione MeSSInA: “Questo Osservatorio astronomico sorgerà in uno dei parchi della bellezza e della scienza, che ha come tematizzazione distintiva proprio l’astronomia, la cosmologia, l’origine dell’universo. Tutti temi importantissimi per tutte le fasce di età, ma in particolare per l’adolescenza che rappresenta il periodo di queste grandi domande. In questo osservatorio è presente un telescopio a riflessione con uno specchio di 35 cm, che per le sue caratteristiche tecniche si colloca al confine fra la divulgazione scientifica e ricerca. Attorno all’Osservatorio astronomico permanente ruota un’associazione di astrofili, il GAM, che ringraziamo per la preziosa e generosa collaborazione e con cui si sta strutturando una infrastrutturazione scientifica ed educativa”.