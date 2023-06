Forti Gonzaga e Ogliastri, firmata concessione al Comune di Messina. Ora i lavori - Tempostretto

Forte Gonzaga sarà riqualificato, a Forte Ogliastri sarà rifatto il teatro all'aperto

Si è concluso oggi, nella sede della Direzione regionale Sicilia dell’Agenzia del Demanio a Palermo, il lungo iter burocratico che ha portato alla firma della concessione demaniale a titolo non oneroso, in favore del Comune di Messina, dei forti Gonzaga e Ogliastri.

Ad apporre la firma sull’atto di concessione, su delega del sindaco Federico Basile, è stato il dirigente del dipartimento servizi Tributari servizio Patrimonio, Emiliano Conforto, alla presenza dell’assessore con delega alla Valorizzazione del Patrimonio Fortificato, Enzo Caruso, e dei funzionari dell’Agenzia del Demanio, Nicole Rodi e Filippo Cesareo.

Ora i lavori

La concessione per Forte Gonzaga prevede un periodo di dieci anni rinnovabili, mentre per Forte Ogliastri di sette anni prorogabili. “Questa azione amministrativa – ha spiegato l’assessore Caruso – è stata condivisa con il sindaco Federico Basile ed il vicesindaco Salvatore Mondello, che in più occasioni si è recato con me a Palermo per ottemperare alle richieste dell’Agenzia del Demanio. Questa concessione consentirà finalmente di potere iniziare i lavori di restauro di Forte Gonzaga attraverso il finanziamento di 4 milioni 600 mila euro del Masterplan e il rifacimento del teatro all’aperto di Forte Ogliastri su fondi comunali, nonché il piano gestionale per la restituzione alla fruibilità pubblica di Forte Ogliastri”.

In considerazione dell’impegno economico da parte del Comune di Messina, la Direzione regionale Sicilia dell’Agenzia del Demanio ha proceduto alla concessione a titolo gratuito delle due opere fortificate.

