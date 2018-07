Autostrada chiusa, pèrdono concorso per presidi. La Cgil chiama il Ministero

Lunedì si è svolta in tutta Italia la prova preselettiva per partecipare al concorso per dirigente scolastico. Erano previsti 34mila 580 candidati ma se ne sono presentati poco più di 24mila. La Sicilia e la Campania sono state le regioni con il maggior numero di iscritti alla prova.

Tra quelli assenti rientrano anche i docenti coinvolti nell’incidente verificatosi lo stesso giorno che ha paralizzato la Sicilia orientale sull’autostrada A18 Messina - Catania tra Fiumefreddo e Giarre. Ad essere coinvolti sono stati decine di docenti messinesi che si sarebbero dovuti recare presso le sedi delle province di Catania, Siracusa, Enna per sostenere la prova ma che, a causa di un albero caduto su un camion alle prime luci dell’alba, non hanno potuto raggiungere le sedi a loro assegnate.

La Flc Cgil sta intervenendo in queste ore presso il Miur per cercare una soluzione e consentire lo svolgimento della prova a tutti i docenti coinvolti nell'incidente. "Riteniamo che una causa di forza maggiore, non imputabile al lavoratore, non possa essere motivo di esclusione da un concorso, a cui, per partecipare, i docenti si sono preparati da mesi con grande dispendio di energie, forze e denari".

Lunedì 30 alle ore 10:45, presso la Cgil di Messina (via Peculio Frumentario 6), ci sarà un incontro informativo aperto a tutti i docenti interessati. Nell’incontro presieduto dall’avv. Spataro, dell’ufficio vertenze legale del sindacato, verranno fornite indicazioni utili per intraprendere azioni legali a tutela degli esclusi dalla prova preselettiva.