Doppio riconoscimento per "Hester Panim". Dal Premio Kerasion in Calabria al Premio Firenze: il percorso di un autore che unisce filosofia, mistica e poesia

Trenta libri tra storia, filosofia e letteratura, una ricerca che attraversa alcuni dei nodi più difficili del pensiero occidentale e, ora, un doppio riconoscimento per la sua ultima raccolta di versi. Francesco Tigani, filosofo, saggista e scrittore messinese, ha vinto la sezione poesia del Premio Letterario Kerasion 2026 con la silloge Hester Panim (Transeuropa, 2025, collana Nuova Poetica). La stessa opera lo ha portato anche sul podio del XLIII Premio Firenze di letteratura e arti visive, dove, nella poesia edita, si è classificato terzo a pari merito con Alessandro Canfo



Sul doppio traguardo l’autore commenta: «La vittoria del Premio Firenze e, prima ancora quella del Kerasion, mi hanno molto sorpreso, soprattutto perché hanno interessato lo stesso libro, Hester Panim, che non è un lavoro autonomo ma costituisce il movimento conclusivo di un trittico poetico iniziato nel 2021 con Il taccuino di Enmerkar. Perciò ritengo di poter considerare questi premi non soltanto come un apprezzamento per il libro in sé, ma come una conferma del percorso espressivo di ricerca, stilistica e contenutistica, che caratterizza tutta la mia opera».



Poi aggiunge: «Il fatto che si sia creata un’intesa fra le due giurie è straordinario e mi piace vederlo come il vero ponte, culturale e spirituale, che unisce l’isola nella quale sono nato e vivo con il continente».

Un pensatore che ha esplorato il lato oscuro delle idee. Nel corso degli anni Tigani ha dedicato i suoi studi a temi che mettono in discussione le certezze: il nichilismo, cioè la crisi dei valori e del senso; lo gnosticismo, con la sua visione di un mondo segnato da una verità nascosta; l’utopia, intesa come tensione verso ciò che ancora non esiste; il pensiero tragico, che guarda in faccia il limite e il dolore senza cercare scorciatoie. Questi percorsi, apparentemente distanti, convergono nella sua scrittura poetica, che porta in versi domande sul destino dell’uomo e sul rapporto con l’assoluto.



Il significato di Hester Panim. Il titolo è un’espressione ebraica che vuol dire “volto nascosto”. Indica nella tradizione teologica il momento in cui la Provvidenza divina sembra ritirarsi, lasciando l’uomo senza risposte. Nella raccolta questo concetto diventa un filo conduttore: la scrittura si muove tra immagini simboliche e dettagli concreti, tra riflessione filosofica e vita quotidiana, richiamando la tradizione sapienziale, dalla Tabula smaragdina alla Qabbalah. Il libro non cerca di consolare. Interroga l’assenza come forma di presenza e il volto che si sottrae per lasciare spazio alla libertà dell’essere umano, un tema centrale anche nella teologia dopo la Shoah.



Tigani descrive così la genesi dell’opera: «Hester Panim nasce dal tentativo di esplorare la sfera esoterica dell’esistenza, laddove la parola incontra il silenzio, il visibile si schiude all’invisibile e il pensiero si misura con la gravità del mistero. Attraverso un dialogo serrato con la tradizione sapienziale ebraica, la filosofia e la religione dell’umano, ho cercato di dar voce alla frammentarietà della coscienza e a quel “nascondimento” che, talvolta, costituisce la forma più autentica con cui si rivela il sacro».



I premi. Il Kerasion, giunto alla settima edizione, fa parte della rassegna “Letture nel Borgo” di San Pietro Apostolo, nel Catanzarese, ed è promosso dal Comune guidato dal sindaco Raffaele De Santis. La giuria è presieduta dal giornalista Vinicio Leonetti. Il riconoscimento, un bassorilievo dorato realizzato a mano dal maestro orafo Francesco Gallo, ha premiato una scrittura colta ed esigente, capace di tenere insieme rigore del pensiero e intensità lirica. A Firenze, invece, la cerimonia si è svolta a Palazzo Vecchio, nell’ambito di un premio che da oltre quarant’anni dà spazio a letteratura e arti visive.



Due palcoscenici molto diversi, un borgo della Presila e il cuore di Firenze, per una voce messinese che porta la poesia filosofica fuori dai circuiti più battuti.