De Luca: "Ho mandato a fare in culo due dirigenti comunali"

"Mandati a fare in culo due dirigenti del Comune!". E' pieno di spunti il blitz di stamani all'Atm. Così il sindaco De Luca sulla sua pagina Facebook: "Mi pervengono questi messaggi: “Buongiorno Cateno. Mi segnalano, dato che sei all'Atm, che ancora non gli hanno erogato la 14esima mensilità. Gli fanno ostruzionismo e dicono che la colpa è tua che non hai fatto il mandato”. Chiamo il dirigente della ragioneria Di Leo e mi dice che il dirigente mobilità Pizzino non ha fatto alcune cose e quindi è colpa sua. Chiamo il dirigente Pizzino e mi dice che invece è colpa di Di Leo. Io ho mandato a fare in culo entrambi e se non pagano la quattordicesima entro oggi ne risponderanno sotto il profilo disciplinare”.