 Fratelli d'Italia all'attacco di Messina Social City: "Oltre 1000 persone senza stipendio"

Fratelli d’Italia all’attacco di Messina Social City: “Oltre 1000 persone senza stipendio”

Redazione

Fratelli d’Italia all’attacco di Messina Social City: “Oltre 1000 persone senza stipendio”

venerdì 17 Luglio 2026 - 14:00

Gioveni prima e Carbone poi hanno denunciato una situazione che "non può essere più tollerata": il punto.

MESSINA – Libero Gioveni e Dario Carbone, consiglieri comunali di Fratelli d’Italia, hanno denunciato una situazione che riguarda il personale di Messina Social City. Secondo quanto riferito dai due esponenti di FdI, ci sarebbero “oltre 1000 lavoratori che non hanno ancora ricevuto lo stipendio”. A questo si aggiungerebbe il caso della quattordicesima “erogata solo al 50% senza alcuna motivazione contabile”.

“Così si mortificano i lavoratori di Messina Social City”

Una “situazione che non può più essere tollerata”, perché “mortifica i lavoratori” e “mina l’efficienza dei servizi”, hanno spiegato Gioveni e Carbone. La questione coinvolge decine di famiglie, tra educatori, assistenti sociali e operatori. Un rischio doppio, se si aggiunge anche l’utenza del servizio stesso. I due consiglieri hanno chiesto alla presidente della settima commissione “Politiche sociali”, Antonella Feminò, di convocare il commissario unico di Messina Social City Mario Briguglio. Sarà lui, per Carbone e Gioveni, a dover riferire i motivi del ritardo del pagamento e della quattordicesima a metà.

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