A Messina torna la Nazionale italiana, Manfredi: “Sarà un grande spettacolo”

Dopo 15 anni torna l'Italvolley per la Fipav Cup Men Elite, sfide dal 28 al 31 agosto con Cuba, Brasile e Germania al PalaRescifina

MESSINA – Un ritorno per la Nazionale italiana maschile, già campione del mondo, 15 anni dopo quell’Italia Francia del giugno 2011 che tornerà in riva allo Stretto il 28 agosto nella sfida al PalaRescifina contro Cuba alle ore 20. L’occasione sarà uno spettacolare quadrangolare, denominato Fipav Cup Men Elite, che vedrà coinvolte oltre alla Nazionale azzurra anche le rappresentative di Germania, Brasile e Cuba.

Il PalaRescifina sarà il teatro di quattro giornate di grande spettacolo. Il 29 agosto toccherà alla sfida tra Germania e Brasile sempre alle ore 20, poi il 30 l’Italia sfiderà il Brasile alle ore 21 e il 31 nell’ultima giornata la sfida tutta sudamericana tra Brasile e Cuba alle ore 20. Nei giorni precedenti ci saranno al PalaCalafiore di Reggio Calabria le sfide che di fatto completano il quadrangolare con il 26 agosto alle ore 21 Italia-Germania e il 27 agosto alle ore 20 Germania contro Cuba.

Allo spettacolo del grande volley internazionale si aggiungeranno iniziative collaterali dedicate ai tifosi, alle società sportive e alle associazioni del territorio, oltre alle informazioni relative alla biglietteria.

Le dichiarazioni alla conferenza stampa

La Fipav Cup Men Elite, patrocinata dal Comune di Messina, conferma il ruolo della città quale sede di grandi eventi sportivi, rafforzando la collaborazione tra l’Amministrazione comunale e la Federazione Italiana Pallavolo nella promozione dello sport e del territorio.

I saluti in apertura del sindaco Federico Basile: “Da padrone di casa e da cittadino con orgoglio mi rendo conto che far tornare la Nazionale vuol dire che si è lavorato bene. Sono veramente contento di vedere che la città sta andando avanti e lo fa con sinergie importanti. Questa collaborazione fruttuosa deve andare avanti e noi già ci candidiamo per altri eventi futuri, vogliamo alzare l’asticella in tanti eventi sportivi”.

Così Giuseppe Manfredi, presidente Federvolley: “Siamo convinti che i risultati arrivano solo se si fa sistema e i risultati di questa federazione sono tanti e grandi perché tutti, società, atleti, dirigenti, concorrono insieme. Se siamo riusciti a portare qui a Messina la nazionale campione del mondo è perché abbiamo lavorato insieme. Qui a Messina sta arrivando la Nazionale campione del mondo e altre tre nazionali che si stanno giocando posizioni importanti quindi lo spettacolo sarà di altissimo livello e il palazzetto sarà pieno. Ci saranno gli stessi giocatori che giocheranno poi l’Europeo, non le riserve”.

Le parole degli assessori

Stello Vadalà, assessore alle politiche sportive: “Sono veramente onorato di raccogliere questo testimone dall’amico e collega Finocchiaro che ha lavorato in maniera eccezionale, si tratta di una grande occasione per Messina con le nazionali di pallavolo maschile che giocheranno al PalaRescifina che ritengo essere una delle cornici più belle della nostra città. È un evento che farà tanto bene al brand Messina, rivolgo un grande invito a tutti i nostri giovani soprattutto e appassionati di pallavolo perché seguano questo evento”.

Massimo Finocchiaro, assessore agli impianti sportivi: “La cura degli impianti nasce dai suggerimenti e necessità dei presidenti, noi siamo ben felici di ospitare campioni mondiali e ci sarà un grande interesse. Ci sarà anche una diretta Rai/Sky, quindi parliamo di un evento di caratura internazionale”.

Le parole dei presidenti locali

Antonio Locandro, presidente Fipav Sicilia: “Grazie al presidente Manfredi per il regalo che ci ha fatto e su Messina va considerato il lavoro che hanno fatto il presidente Zurro con l’amministrazione”.

Alessandro Zurro, presidente Fipav Messina: “Ringrazio la giunta e i presidenti regionale e nazionale e i consiglieri qui presente. Messina risponde sempre presente su questi eventi che si possono fare quando si lavora bene, sette anni fa il palazzetto non era in condizioni ora è all’altezza e quindi è potuta venire la Nazionale”.