 Torre Faro. Incendio distrugge diverse auto

Torre Faro. Incendio distrugge diverse auto

Redazione

Torre Faro. Incendio distrugge diverse auto

venerdì 17 Luglio 2026 - 14:30

L'intervento dei vigili del fuoco

La scorsa notte i Vigili del fuoco del Comando di Messina sono intervenuti, intorno a mezzanotte, per domare un incendio a Torre Faro che ha coinvolto diversi mezzi in sosta.

Il rogo ha interessato due automobili, una minicar, un motociclo e una bicicletta.

Sul posto è intervenuta la squadra 2a del distaccamento Nord, supportata da un’autobotte proveniente dalla sede centrale.

Dopo aver estinto le fiamme, bonificato e messa in sicurezza l’area, i Vigili del fuoco hanno fatto rientro in sede.

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