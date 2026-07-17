Nuova Peloro, D’Andrea: “Con Fair Play costruiamo un progetto duraturo”

Il presidente della Nuova Peloro spiega il perché dell'unione con la Fair Play Messina

MESSINA – Una società giovane che continua a puntare sui giovani. È questa la filosofia che accompagna il nuovo percorso condiviso tra Nuova Peloro e Fair Play Messina, un progetto che guarda al futuro con l’obiettivo di consolidare una filiera sportiva capace di accompagnare la crescita dei ragazzi dall’attività di base fino alla prima squadra. A raccontare le motivazioni che hanno portato alla nascita della sinergia è il presidente della Nuova Peloro, Marco D’Andrea, che sottolinea il valore strategico dell’accordo.

La nuova sinergia punta a rafforzare l’intera struttura societaria, valorizzando il lavoro svolto negli anni da entrambe le realtà e costruendo un modello basato su continuità, formazione e sviluppo dei giovani talenti del territorio.

D’Andrea: “”

“Stiamo provando a costruire insieme una realtà che abbia basi solide – spiega Marco D’Andrea – La scelta di affiancarci a una realtà di assoluto valore come Fair Play Messina è il segnale di una programmazione a lungo termine. Siamo una società composta da giovani e volevamo costruire un progetto sostenibile e destinato a crescere nel tempo. Affidare responsabilità a ragazzi che già fanno parte della nostra struttura è una scelta non comune, ma crediamo fortemente nelle loro competenze e nel loro entusiasmo.”

Per il presidente giallonero, il salto di categoria conquistato nella scorsa stagione rappresenta soltanto una tappa di un percorso molto più ampio. “La promozione è stata una soddisfazione enorme, ma abbiamo capito che i risultati sportivi, da soli, non bastano a misurare la crescita di una società. Oggi fanno la differenza la qualità dell’organizzazione, la competenza della struttura dirigenziale e la capacità di programmare. In quest’ottica – conclude il presidente – il percorso condiviso con Fair Play Messina rappresenta un ulteriore passo in avanti e ci consentirà di crescere sotto ogni punto di vista”.