 "From Wonderland": un laboratorio teatrale a Santa Maria Alemanna

“From Wonderland”: un laboratorio teatrale a Santa Maria Alemanna

Redazione

“From Wonderland”: un laboratorio teatrale a Santa Maria Alemanna

martedì 07 Luglio 2026 - 22:48

L'8 luglio in scena una realizzazione di Dario Tomasello per il Centro Studi UniversiTeatrali, con la partecipazione di studenti internazionali

MESSINA – Una realizzazione del docente universitario Dario Tomasello per il Centro Studi UniversiTeatrali. “From Wonderland”, a partire dal lavoro di Lewis Carroll, è in scena domani alle 21, con ingresso libero.

From Wonderland, un laboratorio teatrale a Santa Maria Alemanna


Il laboratorio ha coinvolto un gruppo notevole di studenti internazionali dell’università di Messina. E si svolge con il contributo della Fondazione Messina per la Cultura, del Comune di Messina, del Comune di San Marco d’Alunzio, dell’università di Messina, del Dipartimento Cospecs, della compagnia Vaudeville e dell’artista Thilina Pietro Feminò.

From Wonderland, un laboratorio teatrale a Santa Maria Alemanna con Dario Tomasello

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