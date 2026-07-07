“From Wonderland”: un laboratorio teatrale a Santa Maria Alemanna

L'8 luglio in scena una realizzazione di Dario Tomasello per il Centro Studi UniversiTeatrali, con la partecipazione di studenti internazionali

MESSINA – Una realizzazione del docente universitario Dario Tomasello per il Centro Studi UniversiTeatrali. “From Wonderland”, a partire dal lavoro di Lewis Carroll, è in scena domani alle 21, con ingresso libero.



Il laboratorio ha coinvolto un gruppo notevole di studenti internazionali dell’università di Messina. E si svolge con il contributo della Fondazione Messina per la Cultura, del Comune di Messina, del Comune di San Marco d’Alunzio, dell’università di Messina, del Dipartimento Cospecs, della compagnia Vaudeville e dell’artista Thilina Pietro Feminò.