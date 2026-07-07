Nel Messinese sequestrate 2 discariche abusive e bloccato un autotreno carico di rifiuti

Reati ambientali: da Taormina e Savoca a Montalbano Elicona l'azione della Polizia metropolitana

Due discariche abusive sequestrate, oltre mille metri quadrati di aree sottratti al degrado nel comprensorio ionico e un autotreno fermato a Montalbano Elicona mentre trasportava rifiuti senza le autorizzazioni previste dalla normativa vigente. È il bilancio delle ultime operazioni condotte dalla Polizia metropolitana di Messina nell’ambito dei servizi di contrasto ai reati ambientali.

Gli interventi hanno interessato i territori di Taormina, Savoca e Montalbano Elicona e hanno consentito di interrompere attività di gestione irregolare dei rifiuti attraverso il sequestro di aree utilizzate per l’accumulo illecito di materiali e il controllo della regolarità del trasporto su strada.

A Savoca gli agenti sono intervenuti in un’area demaniale nei pressi del torrente, dove è stato individuato un deposito incontrollato di rifiuti speciali. Nel corso delle verifiche sono stati rinvenuti rottami ferrosi, alluminio, plastica, cavi elettrici e altri componenti metallici, accumulati senza alcun titolo autorizzativo. L’area è stata sottoposta a sequestro per impedire il protrarsi dell’attività illecita e consentire gli ulteriori accertamenti.

Reati ambientali nel Messinese, “non faremo sconti a chi deturpa il nostro territorio”

Un analogo intervento è stato effettuato nel territorio di Taormina, dove i controlli hanno consentito di individuare una seconda area destinata al deposito abusivo di rifiuti speciali. Anche in questo caso gli operatori della Polizia metropolitana hanno proceduto al sequestro del sito, interrompendo una gestione non conforme alla normativa ambientale.

L’attività di vigilanza ha interessato anche il territorio di Montalbano Elicona, dove gli agenti hanno intercettato un autotreno utilizzato per il trasporto di rifiuti risultato privo delle autorizzazioni previste dalla normativa di settore. Il mezzo è stato sottoposto a sequestro, nell’ambito degli accertamenti finalizzati a verificare la regolarità della movimentazione dei materiali trasportati.

«Non faremo sconti a chi deturpa il nostro territorio», dichiara il comandante della Polizia metropolitana, Domenico Martino. «Le operazioni concluse a Taormina, Savoca e Montalbano Elicona confermano l’impegno della Polizia metropolitana nel contrasto agli illeciti ambientali e nella tutela del territorio. Intervenire tempestivamente significa prevenire situazioni di degrado, tutelare la salute pubblica e garantire il rispetto delle regole. Proseguiremo con controlli mirati nelle aree maggiormente esposte ai fenomeni di abbandono dei rifiuti e lungo la rete viaria provinciale».

“Le attività di vigilanza saranno ulteriormente intensificate nelle prossime settimane in collaborazione con l’autorità giudiziaria e con gli enti competenti, con particolare attenzione alle aree più sensibili e ai controlli sulla gestione, movimentazione e trasporto dei rifiuti, al fine di prevenire nuovi episodi di illecito ambientale e rafforzare la tutela del territorio provinciale”, viene comunicato dalla Città metropolitana.