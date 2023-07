Fugge all'alt e fa una gincana tra auto e pedoni, alla guida senza patente e assicurazione - Tempostretto

Un giovane è stato arrestato dai carabinieri dopo la fuga ad alta velocità sulla Panoramica e la corsa a piedi fino a una chiesa

MESSINA – Guida ad alta velocità sulla Panoramica e non si ferma all’alt dei carabinieri. Anzi, accelera e innesca una pericolosa gincana tra auto e pedoni, evitando per un pelo l’incidente. Inseguito, un giovane messinese ha abbandonato la sua utilitaria ed è scappato a piedi vicino a una chiesa. Più pattuglie dei carabinieri lo hanno raggiunto ed è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale. I carabinieri hanno verificato pure che non ha la patente, ed è “già recidivo nel biennio” fanno sapere i militari, e che guidava senza assicurazione.

Carabinieri di Giostra

Il giovane si trova ora agli arresti domiciliari.