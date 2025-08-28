Fumo nero su Milazzo, due incendi tra centro e Ponente

Milazzo – Una densa coltre di fumo nero avvolge la cittadina di Milazzo, nel pomeriggio di oggi. Ben due incendi sono scoppiati, a breve distanza l’uno dall’altro, il primo sulla riviera di Ponente e l’altro in centro. Super lavoro dei Vigili del Fuoco, la situazione al momento sembra sotto controllo. Fumo nero su Milazzo. Colpa di due incendi scoppiati quasi in contemporanea in zona centro e Ponente.

Il primo rogo si è sprigionato da un deposito edile in via Due Bagli, mentre l’altro si è sviluppato vicino al lido Sayonara, a Ponente.