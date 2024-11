Furti di auto nella zona jonica, due arresti

L'operazione dei carabinieri, coordinata dalla Procura della Repubblica di Messina

Furti di auto, nei mesi da febbraio a marzo 2024, a Santa Teresa di Riva, Furci Siculo, Giardini Naxos e Gaggi: arrestati due catanesi. Lo schema era sempre lo stesso: tutti avvenivano di notte, con il classico “palo” , mentre un altro forzava lo sportello e riusciva in tempi rapidi ad allontanarsi con la macchina. Ora, attraverso immagini della videosorveglianza e alcune testimonianze, l’attività investigativa dei carabinieri della Stazione di Santa Teresa di Riva, coordinata dalla Procura della Repubblica di Messina, ha portato alle conclusioni delle indagini. Così, alle prime ore del mattino, i carabinieri della Compagnia di Taormina hanno eseguito un’ordinanza di applicazione della misura cautelare, emessa dal Gip del Tribunale di Messina, su richiesta della Procura, nei confronti di due pregiudicati. Due uomini di 43 e 30 anni, entrambi della provincia di Catania.

In alcune circostanze, i carabinieri sono riusciti a ritrovare le auto rubate, che sono state restituite ai proprietari. Uno dei due arrestati si trova già nel carcere di Catania per un altro reato. Per furto aggravato di autovetture, per loro, sono stati decisi gli arresti domiciliari, con braccialetto elettronico.



I