Futtitinni, la sicilianità che piace agli inglesi nel mini docu Bbc della messinese Pomona

Tra ironia e approfondimenti, la filosofia del "futtitinni" nel video tutto messinese ma voluto dall'emittente inglese

“L’idea e la realizzazione sono nostri, ma la commissione è interamente Bbc”. Morgan Maugeri svela com’è nato “Futtitinni – The Sicilian Life Advice You Need to Know About”, ultimo mini documentario prodotto da Pomona Pictures per la storica emittente britannica. “Hanno chiesto espressamente loro di approfondire per il loro canale Bbc Reel il concetto di Futtitinni, per loro una espressione folkloristica che “sintetizza” una filosofia, non un semplice intercalare”.

Gli inglesi vogliono imparare il “futtitinni”

Un interesse inaspettato, quello degli inglesi nei confronti della sicilianità. E dello Stretto in particolare. Perché diciamocelo: futtitinni è certamente un termine del “siciliano universale”, ma è sicuramente a Messina che trova la sua caratterizzazione più specifica. Andato in onda solo pochi giorni fa, “Futtitinni” è in home sulla pagina dedicata della Bbc da pochissimo ed ha già fatto oltre 60 mila visualizzazioni.

Tra ironia e scienza, oltre gli stereotipi

“Abbiamo cercato però di andare oltre lo stereotipo percepito dagli inglesi – racconta Morgan Maugeri che ha realizzato il video insieme a Davide Pompejano e Claudio La Rosa – Accanto alla chiave comica interpretata da Giuseppe Capodicasa c’è un serio approfondimento scientifico affrontato con il linguista Alessandro De Angelis e il sociologo Pietro Saitta”.

I filosofi della sicilianità

Di là dell’intento complessivo del docu film è stata la stessa realizzazione a mettere in luce che il “futtitinni” è un concetto serio. “Abbiamo girato la parte che coinvolge gli ex giocatori del Rugby Clan Messina (1967) praticamente improvvisando, abbiamo detto loro di “spiegarci” il futtitinni e li abbiamo lasciati liberi di esprimersi. Ne sono venuti fuori spunti “profondi” e Pietro Briguglio si è rivelato un vero e proprio “filosofo della sicilianità”.

Il successo di Pomona Pictures, da Messina in campo internazionale

La casa di produzione è la Pomona Pictures di Pierangelo Pirak, ormai partner storico della Bbc. Pierangelo dopo una vita a Londra ha deciso di tornare a casa. “Lavorare a livello internazionale dalle rive dello Stretto si può”, ha raccontato in questa intervista a Giuseppe Fontana. Tra i loro progetti anche il Nettuno che per il caldo lascia la fontana e si tuffa in mare.