Fx, Andrea Campagna a podio due volte sul circuito di Vallelunga

Il pilota di Roccalumera vince gara1 e chiude terzo in gara 2, nella seconda manche in piena rimonta fermato dalla bandiera rossa

MESSINA – Nello scorso weekend si è corso all’autodromo “Piero Taruffi” di Vallelunga, si trattava del quinto round stagionale del trofeo Predator’s targato Fx racing e ha visto brillare il messinese Andrea Campagna. Per il pilota di Roccalumera il weekend è iniziato bene già dalle qualifiche ottenendo la pole position rifilando ben 6 decimi di differenza al secondo, andando così ad occupare la prima posizione sulla griglia di partenza su 27 piloti in gara. L’ultimo round stagionale si terrà al World Circuit Marco Simoncelli di Misano il 15 e 16 Novembre in cui verranno assegnati punteggi doppi.

La partenza di “gara 1” poi non è stata molto felice, però Andrea Campagna non si è perso d’animo e inanellato una serie di sorpassi che lo hanno portato a riprendersi la prima posizione, tagliando così il traguardo in prima posizione. In gara 2 Andrea, dopo esser scattato dalla sesta posizione per via dell’inversione dell’ordine di partenza dei primi sei piloti rispetto all’ordine di arrivo nella prima gara, il pilota siciliano riesce a rimontare fino alla terza posizione conquistando un altro podio assoluto in una gara che è stata interrotta con bandiera rossa anticipatamente non permettendo ad Andrea di bissare il successo ottenuto nella giornata precedente.

Queste le parole a caldo di Campagna: “È stato il miglior weekend dell’anno, sono felicissimo dei risultati ottenuti e ci tengo a ringraziare il mio team, la mia famiglia, i miei amici e i miei colleghi che sono venuti in gran numero a tifarmi nelle tribune. Peccato per la bandiera rossa in gara due – conclude Campagna – che non mi ha permesso di ripetere il successo della prima gara”.