Via alla macchina organizzativa della dodicesima edizione del concorso letterario nazionale

A Galati Mamertino torna il premio di poesia Nino Ferraù, giunto alla dodicesima edizione a conferma della volontà della comunità di sostenere la testimonianza letteraria del poeta originario del centro montano, che nel suo paese natìo ha messo le radici della sua stessa poetica.

La premiazione si svolgerà a Galati Mamertino il 22 agosto prossimo. Il bando è aperto fino al 15 giugno 2024. L’Amministrazione Comunale del centro nebroideo ha approvato con la delibera di Giunta comunale del 29 febbraio 2024 l’indizione del Premio e la contestuale approvazione del bando, aperto il primo marzo scorso.

Il concorso nazionale di poesia prese il via nel 1985 e si svolse fino al 1992. Nel 2018 e 2019 l’amministrazione del sindaco Nino Baglio ha rilanciato il premio nazionale dedicato a Nino Ferraù, intendendo riaffermare il paese di Galati Mamertino come centro di cultura dei Nebrodi e onorare così la memoria dell’illustre concittadino, mettendo insieme docenti universitari, operatori culturali e amministratori in un lavoro di squadra fondamentale, per la buona riuscita dell’iniziativa.

Nel periodo 1985-1992 il Premio ha fatto registrare la presenza di attori di fama internazionale come Nando Gazzolo, Arnoldo Foa’, Paola Gassman, Ugo Pagliai ed esibizioni musicali di pregio come il concerto del flautista Severino Gazzelloni e il concerto dell’Orchestra Radio Varsavia.