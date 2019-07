Galleria San Jachiddu, ci sarà un divisore di corsie per impedire il sorpasso - Tempostretto

Solo dopo sarà di nuovo consentito il transito anche ai motocicli. Che comunque già ora passano lo stesso

MESSINA – Un mese di chiusura, ora finalmente la galleria San Jachiddu è sicura. Il vicesindaco Salvatore Mondello e il dirigente del Dipartimento mobilità urbana, Mario Pizzino, hanno spiegato in commissione perché è servito tanto tempo.

E non è ancora tutto finito. E’ prevista la messa in opera di manufatti che impediscano il sorpasso, al fine di garantire il transito in sicurezza dei veicoli a due ruote (in atto ancora inibito), obbligandoli al rispetto anche dei limiti di velocità.

Le prossime sedute riguarderanno il secondo Palazzo di Giustizia, di cui si discuterà domani al Ministero, e lo svaro delle ultime campate del viadotto Ritiro che comporteranno misure di sicurezza nelle zone sottostanti interessate.