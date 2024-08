Galleria Telegrafo aperta a due corsie anche verso Palermo. Ancora lavori sul viadotto Ritiro

L'obiettivo resta quello di concludere tutti i lavori venerdì 9 agosto

Ieri l’apertura della galleria Telegrafo in direzione Messina, oggi alle 15.20 lo stesso per l’altra canna, quella in direzione Palermo. Era rimasta totalmente chiusa dal 24 dicembre 2022, quando all’interno un camion aveva preso fuoco, al 15 gennaio 2023, poi da allora aveva riaperto a corsia unica.

Finito l’incubo gallerie Telegrafo, continuerà ancora per pochi giorni quello degli automobilisti che si spostano da Messina verso la zona tirrenica. Perché sono necessari lavori sulla carreggiata lato mare del viadotto Ritiro, quella che negli ultimi due anni ha accolto tutto il traffico a doppio senso di marcia. Va rifatto l’asfalto e la segnaletica e, per questo, il 6 e 7 agosto viene istituita l’uscita obbligatoria a Giostra, nella corsia parallela al viadotto, con rientro dalla stessa. Un provvedimento che non comporta aggravio rispetto alla situazione attuale, la circolazione a corsia unica, ma anzi serve a velocizzare i lavori sulla carreggiata lato mare del viadotto Ritiro.

Come già annunciato in occasione della consegna del nuovo viadotto, l’obiettivo resta quello di concludere tutti i lavori venerdì 9 agosto, quando si conta di rendere disponibile a due corsie anche il percorso in direzione Villafranca/Palermo. In direzione Messina, invece, da ieri è finita l’odissea delle code.