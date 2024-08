Galleria Telegrafo aperta a due corsie. Fine dell'incubo... in direzione Messina

Dopo 12 anni la tangenziale da Villafranca a Messina è percorribile tutta a due corsie

MESSINA – Pochi giorni fa l’apertura del nuovo viadotto Ritiro, dalle 7.30 di oggi è a due corsie anche la galleria Telegrafo, in direzione Messina. La fine di un incubo, almeno verso Messina, perché si potrà finalmente percorrere in pochi minuti la tangenziale da Villafranca al capoluogo, senza le lunghissime file che hanno caratterizzato le estati dal 2012 al 2024, in particolare la domenica sera. Appena in tempo per evitare che accada a partire da oggi.

Per la direzione Palermo, invece, bisognerà attendere ancora una settimana. L’altra canna della galleria Telegrafo potrebbe riaprire a due corsie domani ma c’è da rifare asfalto e segnaletica sulla carreggiata del viadotto Ritiro consegnata due anni fa. In questo senso si continuerà a viaggiare a corsia unica.

Vuol dire che le code continueranno ancora per chi si muove da Messina verso la zona tirrenica ma saranno finalmente concluse, dopo dodici anni, in direzione contraria.

