Galleria Telegrafo, riunione in prefettura sui lavori per la riapertura e la viabilità - Tempostretto

Da oggi 27 dicembre il Cas annuncia interventi per il ripristino dell’illuminazione e dell’asfalto fuso. Intanto si riunisce il Cov per monitorare l'emergenza

MESSINA – Ripartono i lavori nella galleria Telegrafo dopo l’incidente nella A20 della vigilia di Natale. Da oggi 27 dicembre si provvede al ripristino dell’illuminazione e dell’asfalto fuso, con scarificazione e nuova pavimentazione, comunica il Consorzio per le autostrade siciliane. Con la chiusura al transito della tratta Boccetta-Rometta in direzione Palermo, i disagi legati al traffico rappresentano una nuova emergenza per la città. Se il Cas punta alla riapertura della galleria il 31 dicembre, per il Cov, Comitato operativo per la viabilità, “l’obiettivo è quello di giungere al più presto, e in sicurezza, alla riapertura di almeno una corsia di marcia“.

Il Cov si riunisce di nuovo in prefettura “per coordinare gli ulteriori interventi necessari a garantire le condizioni di sicurezza per i servizi di emergenza. E per contenere i disagi all’utenza e, in particolare, valutare il cronoprogramma degli interventi di ripristino predisposto dal Cas“. Al momento, l’unica viabilità alternativa in direzione Palermo per i mezzi pesanti è rappresentata dalla A18 verso Catania e poi la A19 in direzione Palermo.

