Ganzirri verso il Natale. Raccolta di giochi e vestiti per i bambini meno fortunati - Tempostretto

Chi vuole donare può recarsi a "L'isola magica degli orsetti" in via Consolare Pompea angolo via Denaro

L’Isola magica degli Orsetti è un’associazione culturale sita a Ganzirri, che si occupa di attività ludiche e con amore e professionalità s’impegna, giornalmente, ad intrattenere ed aiutare nella crescita i bambini.

Per tale passione ed amore chiede di donare un sorriso ai bambini meno fortunati. “Proponiamo una raccolta di giocattoli ed indumenti per i nostri bambini messinesi per rendere un Natale migliore, come ogni bambino ha diritto.

Invitiamo, pertanto, tutti coloro che hanno possibilità e disponibilità a donare, indumenti o giocattoli, recandosi presso la struttura sita in Via Consolare Pompea, angolo Via Francesco Denaro, Ganzirri, nei giorni 2 – 9 – 16 dicembre, dalle ore 9 alle 12.

I genitori interessati alla raccolta potranno presentarsi, per il ritiro, il 22 dicembre dalle ore 16 alle 19.